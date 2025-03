Napolipiu.com - Napoli, Conte dopo la vittoria sulla Fiorentina: “Vogliamo rimanere in alto fino alla fine”

il successo per 2-1 contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato sia in conferenza stampa che ai microfoni di DAZN, analizzando la prestazione della squadra e le prospettive per il finale di stagione.

PRESTAZIONE DELLA SQUADRA
"Sono molto soddisfatto della prestazione e della risposta della squadra. In un percorso di crescita è normale che, dopo aver creato tanto per 60-65 minuti e portandoti sul 2-0, subire un gol possa generare un'ansia eccessiva. Bisogna essere bravi a gestirla, raffreddare il momento e tenere di più il pallone, continuando a fare le cose nel modo giusto senza concedere situazioni pericolose. I ragazzi hanno fatto bene, sono contento."

"Li ha visti 11 guerrieri in campo?"
"Ho visto una squadra che ha meritato la vittoria."