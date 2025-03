Tvplay.it - Napoli, che batosta per Conte: il rischio ora si fa più grande

Leggi su Tvplay.it

Ilha vinto di misura contro la Fiorentina in una sfida chiave per la lotta scudetto, ma occhio a quello che è successo perché ilora è alto.Ilè riuscito, allo Stadio Diego Armando Maradona, a casa sua, a vincere sotto gli occhi del proprio pubblico una gara fondamentale e delicatissima. Contro la Fiorentina non era affatto semplice, a maggior ragione dopo la rocambolesca vittoria dell’Inter in casa con il Monza. Sono perciò stati messi in cassaforte altri tre punti pesantissimi, in attesa che giochino anche le altre rivali e soprattutto la Juventus., cheper: ilora si fa più(LaPresse) – Tvplay.itI due attaccanti hanno risposto presente in casa: in gol sono infatti andati sia Lukaku sia Raspadori. Ilè così riuscito a vincere di misura e a portarsi a 60 punti (-1 dall’Inter) A preoccupare sono però adesso le condizioni di Scott McTominay.