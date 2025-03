Agi.it - Napoli batte 2-1 la Fiorentina e resta in scia Inter

AGI - Ildi Conterompe il digiuno di vittorie in campionato, superando laper 2-1 al Maradona. Le reti di Lukaku e Raspadori permettono ai partenopei di rispondere al successo di ieri sera dell'contro il Monza, riportandosi a un punto di distanza dai nerazzurri. Bello, ma "inutile" il gol di Gudmundsson per gli ospiti. Viene dunque premiato l'atteggiamento feroce e determinato dei padroni di casa, a differenza di unascarica per tutto il primo tempo e imprecisa negli ultimi metri nella ripresa. Per una buona mezz'ora si gioca praticamente in una sola metà campo, con ilche attacca con grande intensità, costringendo laa difendersi a oltranza. Dopo appena dieci minuti di partita, i partenopei hanno la chance di passare in vantaggio, ma Raspadori spreca clamorosamente a tu per tu con De Gea, colpendo l'estremo difensore viola.