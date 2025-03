Napoli a -1 dall’Inter a SKY parlano del futuro di Conte Di Canio | Se non gli rinforzano la squadra se ne va

Leggi su Dailynews24.it

Contro la Fiorentina la SSCha messo in cascina tre punti importanti per restare a meno unoin attesa dello scontro Scudetto tra i nerazzurri e l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Ascoltando le varie trasmissioni televisive, però, poco si parla degli azzurri e soprattutto delle grandi imprese delladi. A SKY, in .L'articoloa -1, a SKYdeldi. Di: “Se non glilase ne va”