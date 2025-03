Laprimapagina.it - Musk: senza Starlink la difesa ucraina crollerebbe

Leggi su Laprimapagina.it

Elontorna a ribadire la sua posizione sulla guerra in, chiedendo un intervento immediato per porre fine al conflitto. In un post su X, il fondatore di SpaceX ha dichiarato cheil suo sistema satellitare, laverrebbe meno, portando al crollo della prima linea.ha anche rivelato di aver “sfidato Putin a un combattimento corpo a corpo per l’” e sottolineato cheè “la spina dorsale dell’esercito ucraino”.“Tutta la loro prima linease lo spegnessi”, ha affermato, aggiungendo: “Mi disgustano anni di massacri in una situazione di stallo che l’perderà inevitabilmente”.ha quindi lanciato un appello per la pace: “Chiunque abbia veramente a cuore la questione vuole che il tritacarne si fermi. Pace adesso”.