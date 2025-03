Thesocialpost.it - Musk senza mezzi termini: “Gli Stati Uniti dovrebbero uscire dalla Nato”

“Dovremmo proprio farlo. Non ha senso che l’America paghi per la difesa dell’Europa”. Con queste parole pubblicate su X, Elonha rilanciato il dibattito sull’impegno militare deglinel Vecchio Continente. Il magnate ha risposto a un utente che invocava l’uscita di Washington, suggerendo apertamente una possibile revisione del ruolo americano nell’alleanza atlantica.Parallelamente, emergono indiscrezioni che potrebbero confermare un mutamento di strategia da parte degli. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Telegraph, l’ex presidente Donald Trump starebbe considerando il ritiro di 35mila soldati americaniGermania, con l’ipotesi di ridistribuirli in altri Paesi, tra cui l’Ungheria. Le fonti vicine all’amministrazione americana parlano di una decisione in fase di valutazione, che potrebbe segnare un punto di svolta nelle dinamiche militari transatlantiche.