Musk: «Se disattivo Starlink l'Ucraina crolla. Usa fuori dalla Nato, non ha senso pagare per l'Europa»

Due distinte dichiarazioni di Elon, arrivate tramite la sua piattaforma X, hanno provocato la reazione delle opposizioni in Italia, che hanno chiesto alla premier Giorgia Meloni di prendere le distanze dal miliardario, stretto collaboratore di Donald Trump. Affermando di aver «letteralmente sfidato Vladimir Putin a un combattimento uno contro uno»,ha scritto che i suoi terminalisono «la spina dorsale dell’esercito ucraino» e che, se decidesse di spegnerli, «tutta la loro prima linea crollerebbe». Poi, rispondendo a un utente che chiedeva l’uscita, ha detto: «Dovremmo proprio farlo, non hache l’America paghi per la difesa del».Schlein: «Come fa Meloni a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale a?»«sta dimostrando che l’unica cosa che vuole è estendere il proprio impero economico, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un popolo aggredito che in queste ore sta subendo l’ennesima offensiva», ha dichiarato Elly Schlein.