Moviola Lecce-Milan Gazzetta | Doveri non sbaglia niente CorSport | una garanzia

Per ladi, lapremia: nonnulla, per il Corriere dello Sport l’arbitro è una.Iltorna alla vittoria e lo fa in una partita davvero pazza al Via del Mare, rossoneri che sono riusciti a rimontare un doppio svantaggio in virtù della doppietta segnata da Nikola Krstovic (obbiettivo di mercato dei rossoneri) grazie alla doppietta di Christian Pulisic e all’autorete di Antonino Gallo.polemiche arbitrale in questa settimana per il, come riferisce l’edizione odierna de Ladello Sport, la direzione di gara di Daniele: giusti i due goal annullati alper fuorigioco. Al 39’pt, Pierotti in area su Theo, palla sfiorata, c’è anche un tocco sul piede ma è troppo poco per dare rigore. Al 20’ st, Gabbia suKrstovic: nulla.