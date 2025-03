Inter-news.it - Moviola Inter-Monza: il VAR toglie sullo 0-0, la tecnologia dà col 3-2

ha avuto Zufferli come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 3-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Udine, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Alla fine le decisioni principali sono tutte del VAR o della. Come al 25?, quando Lautaro Martinez farebbe 1-0 al secondo tentativo. Ma al monitor emerge come ci sia un rimpallo che sfiora il braccio destro: considerato che segna lui c’è l’immediatezza e quindi è inevitabile annullare, con overrule e senzavento dell’arbitro. Al 38? Armando Izzo fa fallo su Marko Arnautovic, giallo a fine azione. Poco dopo sempre Izzo protagonista in area con Denzel Dumfries, sembra ci sia un tocco del difensore delma sarebbe stato troppo dare rigore.