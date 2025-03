Internews24.com - Moviola Inter Monza, Calvarese promuove Zufferli: «Non sbaglia nelle due arre, c’è un unico neo nella sua direzione di gara»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Nondue, c’è unneosua». L’analisi dell’ex arbitroL’ex arbitro Gianpaoloha fornito ladiper conto di Tuttosport: secondo lui Sufferli è promosso con un 6 in pagella.– «Lucaè un arbitro giovane e in crescita, che l’anno prossimo si giocherà buone chance per il badge danazionale. A San Siro nondue aree di rigore, valutando bene gli episodi.neo, la soglia del fallo, che non dà riferimenti: alta nel primo tempo, si abbassaripresa. Partiamo dall’annullamento (con overrule del Var) del gol di Lautaro per un tocco di braccio. L’attaccante, infatti, nello slancio prima di colpire il pallone col piede lo impatta col pugno della mano destra.