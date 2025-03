.com - Mostre in programma a Milano: marzo-aprile 2024

Leggi su .com

Riepilogo delleinnei mesi diin musei pubblici e privati, fondazioni e gallerie d’arte aNEI MUSEI E NELLE GALLERIE DIADI Design MuseumPiazza Compasso d’Oro, 1www.adidesignmuseum.orgGianni Sassi. Gioia e Rivoluzione22 febbraio – 22ACQUARIOViale Gadio, 2www.acquariodi.itPER MARE e PER TERRA31 gennaio – 9PRAY FOR SEAMEN21– 27Armani SilosVia Bergognone, 4002 91630010www.armanisilos.comnessuna mostra inBiblioteca Nazionale BraidenseVia Brera, 2802 86460907www.bibliotecabraidense.orgLa Grande Brera in Braidense6 dicembre– 152025 Castello SforzescoPiazza Castellowww.castello.itMULTIPLO BAJ. Opere dalla Raccolta Bertarelli19 dicembre– 172025 Fabbrica del VaporeVia Giulio Cesare Procaccini, 4www.