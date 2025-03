Agi.it - Morto sciatore 18enne in Friuli: è caduto mentre faceva l'apripista al SuperG

Leggi su Agi.it

AGI - Unoagonista di 18 anni di Tolmezzo èa seguito di una caduta durante il riscaldamento deligante sul Monte Zoncolan inVenezia Giulia. Il giovane, Marco Degli Uomini, nella terribile caduta avvenuta ieri aveva riportato un politrauma e poi, trasportato in ospedale, non è riuscito a salvarsi. Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone