Morto l' ex superpoliziotto Carmine Gallo

. L'ex super poliziotto, protagonista per anni della lotta alla criminalità organizzata a Milano, era agli arresti domiciliari nell'ambito dell'indagine su una presunta rete di spie legata alla società Equalize. Si è spento improvvisamente questa mattina nella sua abitazione in provincia di Milano. L'uomo, 66 anni, è stato stroncato da un infarto fulminante, come ha riferito il suo legale, l'avvocato Antonella Augimeri.