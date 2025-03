Thesocialpost.it - Morto Carmine Gallo, l’ex “super poliziotto” coinvolto in un’inchiesta sui dossieraggi illegali

MILANO – Èa 66 anni, ex alto funzionario di polizia e amministratore delegato dell’agenzia investigativa “Equalize”, al centro didella procura di Milano su un vasto sistema di. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari dal 25 ottobre 2024, accusato di essere al vertice dell’organizzazione criminale che gestiva il traffico di informazioni riservate.Secondo le prime indiscrezioni, il decesso sarebbe avvenuto a causa di un malore, ma saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire le cause esatte della morte., noto nell’ambiente investigativo come un “”, aveva trascorso gran parte della sua carriera nelle forze dell’ordine prima di passare alla guida di “Equalize”, diventata il fulcro dell’indagine milanese.L’inchiesta aveva scosso profondamente il mondo della sicurezza e dell’intelligence privata, portando alla luce un presunto sistema di raccolta e vendita di informazioni riservate utilizzato per scopi illeciti.