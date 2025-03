Lettera43.it - Morto Carmine Gallo, il superpoliziotto arrestato per i dossier illegali di Equalize

, ilfinito in manette il 25 ottobre 2024 per aver preso parte a un’associazione a delinquere finalizzata agli accessi abusivi di banche dati strategiche nazionali per carpire informazioni sensibili e segrete e venderle al miglior offerente. Aveva 66 anni. Secondo le prime indiscrezioni avrebbe avuto un infarto: la procura ha però disposto l’autopsia e ulteriori accertamenti.era ai domiciliari da ottobre nella sua casa di Garbagnate, nell’hinterland milanese: insieme a Enrico Pazzali, presidente di fondazione Fiera, era a capo della società d’investigazioni, che haato per anni politici e imprenditori.Articolo completo:, ilper ididal blog Lettera43