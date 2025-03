Unlimitednews.it - Morto ai domiciliari a Milano l’ex superpoliziotto Carmine Gallo

(ITALPRESS) – Èai, a Garbagnate Milanese in provincia di, coinvolto in un’inchiesta della Procura del capoluogo lombardo su presunti casi di dossieraggio legati alla società Equalize. L’uomo sarebbeper un infarto fulminante. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenute le forze dell’ordine.-Foto Ipa/Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo