Cityrumors.it - Morte improvvisa per Carmine Gallo, il “super-poliziotto” arrestato per il caso Equalize

Avrebbe avuto un malore mentre era ai domiciliari da ottobre perché accusato di essere uno dei vertici di un’organizzazione che realizzava dossieraggi illegali.E’ morto, per tutti, nell’ambiente della polizia, il centravanti per la sua ferocia di chiudere le indagini e trovare i colpevoli. Per questo era definito da tutti un “” perché quando c’era lui sui colpevoli, non c’era quasi scampo. Ma, da qualche mese a questa parte, era finito agli arresti domiciliari dal 25 ottobre 2024 perché accusato di essere al vertice di un’organizzazione criminale che realizzava e disponeva di dossier illegali.per, il “per il(Ansa Foto) Cityrumors.itCarmuneaveva 66 annie dopo una lunga e onorata e celebrata carriera nello Stato era finito a fare un dirigente importante di un’agenzia investigativa, la “”, finita al centro di una maxi-inchiesta della procura di Milano.