Bolognatoday.it - Morta Sabrina Minardi: parlò del coinvolgimento della Magliana nel caso Orlandi

A 65 è, testimone nella vicenda di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa a 15 anni, nel 1983. Ex moglie di Bruno Giordano, ex calciatore di Lazio e Napoli, è stata anche legata a Enrico 'Renatino' De Pedis. Sarebbe deceduta nel sonno in provincia di Bologna. .