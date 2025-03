Iltempo.it - Morta Sabrina Minardi, la supertestimone del caso Orlandi

Leggi su Iltempo.it

a 65 anni, controversa testimone della scomparsa di Emanuelala scorsa notte non lontano da Bologna. Nel 2006 fece ripartire le indagini sulla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana figlia di Ercole, commesso della Prefettura della casa pontificia ai tempi di Papa Giovanni Paolo II. «Èserenamente come chi sa di aver detto la verità», ha scritto la giornalista Raffaella Notariale in un post su Facebook. «Si è spenta dopo essere stata dal parrucchiere, si era fatta bionda e bella. Ènel sonno,e a me dispiace umanamente e professionalmente. Non uno, ma mille gli spunti che ha offerto e che i più non hanno voluto cogliere. Non ultima la Commissione d'inchiesta suldi Emanuela». Ex moglie del calciatore Bruno Giordano,è stata per diverso tempo legata a Enrico De Pedis, boss della Banda della Magliana.