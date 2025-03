Quotidiano.net - Morta Sabrina Minardi . Compagna del boss De Pedis . Fece riaprire il caso Orlandi

, ex moglie del calciatore Bruno Giordano edeldella Banda della Magliana, Renatino De. Fu anche una delle figure più discusse delle indagini sulla scomparsa di Emanuelaavvenuta nel 1983. Un mistero, quello della ragazza di Città del Vaticano, che non fu mai risolto.venerdì a 65 anni in provincia di Bologna, nella comunità in cui era ricoverata. A dare la notizia sui social è stata la giornalista Raffaella Notariale, che assieme alla donna aveva pubblicato un libro sul. Pietro, il fratello di Emanuela che scrisse la prefazione del libro, ha ripubblicato il post. La prima inchiesta su Emanuelaera stata chiusa nel 1997, ma a giugno del 2008 proprio le dichiarazioni diavevano riportato alla ribalta il presunto ruolo della più famosa organizzazione criminale della Roma degli anni ‘70 e ‘80.