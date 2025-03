Ilrestodelcarlino.it - Morta dopo l’esplosione per la fuga di gas. Il cordoglio della comunità per Paola Paparelli

la morte63enne, a causa delle gravi ustioni riportate per un’esplosione dovuta a unadi gas, il sindaco di San Severino Rosa Piermattei si stringe alla famiglia. L’incidente era avvenuto il 27 febbraio scorso a Granali, dove la settempedana aveva una casa. "A nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale – scrive il sindaco in una nota – desidero far sentire tutta la vicinanzanostraalla famiglia diin questo momento di profondo dolore". Anche sui social in tanti hanno voluto ricordare la 63enne e il suo carattere buono e gentile.lo scoppio, la donna era stata prima trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, e poi era stata trasferita al centro grandi ustioni dell’ospedale di Pisa. Nel casolare erano accorsi i vigili del fuoco, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura, e i carabinieri, per gli accertamenti doverosi in casi del genere.