Laspunta.it - Monumento Martiri di Pratolungo. L’ANPI di Velletri scrive al Sindaco e al Consiglio comunale

Leggi su Laspunta.it

Il rischio concreto dell’abbattimento deldeidi, rischia di animare i prossimi giorni della politica veliterna.Il tracciato della Bretella Cisterna Valmontone, infatti passerà proprio sopra ile questo ne determinerà la sua cancellazione o nel migliore dei modi lo spostamento in una altra zona adiacente.Appare però veramente paradossale che undi tale importanza non risulterebbe censito e che per questo motivo l’Astral, nel predisporre il progetto della Bretella, ha redatto il tracciato senza sapere che in quel luogo ci fosse ilaidi.Ora se tutto ciò fosse vero e non abbiamo dubbio a credere a ciò che ha evidenziatonella lettera inviata al, questa “distrazione” sarebbe da imputare a tutti gli amministratori che si sono susseguiti in questi 80 anni e alla loro sciatteria e superficialità.