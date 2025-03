Ilrestodelcarlino.it - Montegiorgio premia. Gentili, Mattii e Beleggia

Tre donne con storie differenti ma con qualcosa in comune, il grande senso di appartenenza a. Si è tenuta venerdì sera a palazzo Passari, la terza edizione di ‘Donne Eccezionali’; evento ideato e organizzato dal Cpo (Comitato pari opportunità) di, in occasione della Festa della donna all’interno della rassegna di sensibilizzazione sul rispetto e contro la violenza verso le donne denominata ‘Chi dice Donna’. Oltre al Cpo guidato dalla presidentessa Francesca Ferracuti, in sala erano presenti anche il sindaco Michele Ortenzi, e molti cittadini che hanno voluto presenziare all’evento cheva tre donne montegiorgesi che si sono distinte nei settori: tradizione, imprenditoria, sociale e cultura. La serata è stata condotta da Alessia Scoccia, attrice montegiorgese trapiantata a Roma e accompagnata dalla chitarra di Giordano Moriconi che ha impreziosito la serata.