Sport.quotidiano.net - Montefano. "I biancorossi sono una corazzata»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Ci attende una gara difficile, però le motivazioni non mancano di certo quando devi confrontarti con una". Peppino Amadio, allenatore del, è concentrato sulla sfida casalinga contro la Maceratese, calcio d’inizio alle 15. "Arriva la prima della classe e la più attrezzata del campionato, ma noi – aggiunge il tecnico dei viola – dovremo avere il coraggio anche di affrontarla alla pari". I viola vogliono dare continuità alle ultime prestazioni e allungare il passo. "Ci proveremo a muovere la classifica dando così continuità al percorso fatto". Ilsa cosa ci sarà da fare in questo delicato match per riuscire a muovere la classifica. "Dovremo limitare il loro gioco, cercare di metterli in difficoltà con una prestazione intensa, di sacrificio, sapendo che un avversario con quelle caratteristiche ti costringe anche a correre a vuoto".