Monte Zoncolan, cade sugli sci e vola per 70 metri, in coma il 18enne Marco Degli Uomini

Un giovane sciatore di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta sulla pista del. Attualmente si trova in, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine. Il ragazzo è un membro dello sci clubDauda.Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto la mattina dell’8 marzo, intorno alle 8:20, mentre il giovane effettuava una discesa di riscaldamento sulla pista 2. Stava svolgendo il ruolo di apripista quando, all’altezza di un salto, qualcosa è andato storto: ha perso il controllo ed è precipitato per diversi, finendo contro la rete di protezione.A seguito dell’impatto, ha riportato gravi traumi alle gambe e al polso. I soccorsi sono stati immediati: un elicottero del Suem è intervenuto per trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Tolmezzo.