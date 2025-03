Universalmovies.it - Monopoly | Il film ha trovato i sue sceneggiatori

Ilispirato al celebre gioco da tavolo “” ha finalmentei suoi, ed è pronto per veder partire il treno di produzione.Secondo un nuovo articolo di Deadline, infatti, ilin live-action da tempo in via di produzione sarà scritto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, i duedel recente successo di critica e pubblico “Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri”.“Sapevamo che LuckyChap sarebbe stato un faro per i migliori talenti della città, e Lionsgate e Hasbro sono entusiasti che Goldstein e Daley abbiano deciso di unirsi al divertimento“, ha affermato Erin Westerman, co-presidente di Lionsgate Motion Picture Group, in una dichiarazione. “Siamo da tempo ammiratori del loro lavoro: raccontare storie audaci, originali e intelligenti per tutti i pubblici.