Mondiale per Club quanto incassa l’Inter | dalla sola partecipazione a ogni turno

Alla prima storica edizione delper, nuova competizione FIFA su modello dell’omonima manifestazione riservata alle nazionali, mancano orma meno di cento giorni e col passare del tempo cresce sempre di più l’attesa per vedere le migliori squadre del mondo fronteggiarsi per il titolo di Campione del Mondo del. Alla kermesse sarà presente ancheCampione d’Italia, che già conosce date, sedi e avversarie che dovrà affrontare a partire dal 17 giugno, giorno dell’esordio della Beneamata che dalle gare negli Stati Uniti potrà trarre profitto non solo della visibilità.per, le cifre della competizioneCon ilperche inizierà tra poco più di tre mesi, si è già venuti a conoscenza del montepremi che la FIFA metterà in palio per le squadre partecipanti.