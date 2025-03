Secoloditalia.it - Misteriosa morte di Carmine Gallo, l’ex superpoliziotto “spione” con un archivio di 800mila persone

E’ morto, secondo le fonti ufficiali stroncato da un infarto nella sua abitazione,, il super poliziotto protagonista per anni della lotta alla criminalità organizzata a Milano e di recente coinvolto nell’inchiesta Equalize sui presunti dossieraggi illeciti. Aveva 66 anni e il suo nome, negli ultimi tempi, era associato all’segreto della società “Equalize”, finita al centro di un’inchiesta. Ecco perché sullaandrà fatta chiarezza fino in fondo con un’autopsia, per escludere eventuali fattori “esterni”.era agli arresti domiciliariera finito ai domiciliari lo scorso ottobre – nell’indagine della Direzione distrettuale di Milano – con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistema informatico. Si era definito un “servitore dello Stato” nell’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari e, più tardi, davanti al pm Francesco De Tommasi ha reso lunghi verbali sui presunti dossieraggi illeciti.