Mistermovie.it - Mister Movie | The Accountant 3: Gavin O’Connor Anticipa un’Uscita Più Rapida

Leggi su Mistermovie.it

O'Connor, regista di "The", ha fornito aggiornamenti sulle prospettive di uscita di "The3". Dopo il successo del primo film nel 2016 e l'atteso sequel nel 2025, il regista ha promesso che il terzo capitolo arriverà in tempi più brevi.The3 Data di Uscita: Un Successo Annunciato con il Ritorno del Cast"The2", con Ben Affleck, Anna Kendrick e Jon Bernthal, uscirà negli Stati Uniti il 25 aprile. O'Connor ha espresso ottimismo riguardo al successo del sequel, sottolineando il ritorno del cast principale.The3: Tempi di Attesa Ridotti e Titoli StilizzatiIn un'intervista, O'Connor ha rivelato che i piani per un terzo film sono in corso e che non ci sarà un intervallo di otto anni tra il secondo e il terzo capitolo. Ha anche parlato della decisione di stilizzare i titoli del secondo film e ha lasciato intendere che questo tema potrebbe continuare per il terzo film.