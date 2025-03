Mistermovie.it - Mister Movie | Nicole Murgia a L’Isola dei Famosi 2025? L’Appello Social dei Fan

, reduce dall'ultima edizione del Grande Fratello, sta alimentando le voci di una sua possibile partecipazione a L'Isola dei. L'attrice ha condiviso numerosi messaggi dei fan che la vorrebbero vedere naufraga in Honduras.L'Appello dei Fan: "all'Isola per Salvare il Reality"I fan dihanno lanciato una vera e propria campagna, con messaggi come "Non c'è Isola senza" e "all'Isola dei, salvare questo reality dal flop dello scorso anno". L'attrice ha ricondiviso circa 20 di questi messaggi su Twitter, dimostrando di apprezzare l'entusiasmo dei suoi sostenitori.: Un Personaggio Amato dal Pubblico dei Realityha conquistato il pubblico con la sua partecipazione al Grande Fratello, e ora i fan la vorrebbero vedere protagonista di un'altra avventura televisiva.