Mister Movie | Incassi Ne Zha 2 Fenomeno al Botteghino Mondiale Record per l’Animazione Cinese

"Ne Zha 2" ha conquistato il, stabilendo nuovie segnando un punto di svolta per l'industria cinematografica. Il sequel animato ha infranto diversi primati, tra cui il più grande weekend di apertura per un film d'animazione.: Ne Zha 2 Supera i 2 Miliardi di DollariIn poco più di un mese, "Ne Zha 2" ha superato i 2 miliardi di dollari diglobali, con la maggior parte dei guadagni provenienti dalla Cina. Il film è ora il più grande incasso di tutti i tempi in Cina, superando 1 miliardo di dollari.Ne Zha 2: Tra i Film di Maggior Successo della Storia"Ne Zha 2" ha superato "Avengers: Infinity War" e si avvicina a "Star Wars: The Force Awakens", posizionandosi tra i primi cinque film di maggior incasso nella storia del cinema.