Mister Movie | Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 | il vero motivo per cui Harry sopravvive all’Avada Kedavra

Leggi su Mistermovie.it

Uno dei momenti più enigmatici die iè senza dubbio lo scontro nella Foresta Proibita, quando Voldemort colpiscecon l’Avada, senza però riuscire a ucciderlo definitivamente. Molti spettatori dei film hanno erroneamente attribuito la suanza alla PietraResurrezione, ma questa teoria è completamente sbagliata.Un errore di Voldemort e il potereprotezione di LilyIl film non spiega chiaramente ciò che nel romanzo viene dettagliato dallo stesso Albus Silente, nel limbo che assume le sembianzestazione di King’s Cross.non muore perché Voldemort, nel tentativo di tornare in vita nel quarto libro, usa il sangue del ragazzo per ricreare il proprio corpo, senza rendersi conto delle conseguenze. In quel sangue risiedeva ancora la protezione di Lily, il sacrificio che aveva salvato il figlio quasi 17 anni prima.