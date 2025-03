Mistermovie.it - Mister Movie | Gabriel Luna tornerà in Ghost Rider nell’MCU?

Ghost Rider, uno dei personaggi più iconici della Marvel, potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe (MCU) con un doppio colpo: il ritorno di Nicolas Cage e una possibile reunion con Gabriel Luna. Circolano voci che Nicolas Cage, che ha interpretato Johnny Blaze nei film di Ghost Rider, potrebbe tornare nel MCU in "Avengers: Secret Wars". Inoltre, si parla di un possibile film standalone su Ghost Rider. Gabriel Luna, che ha interpretato Robbie Reyes in "Agents of SHIELD", ha espresso entusiasmo per un possibile ritorno nel MCU. L'attore ha dichiarato: "Oh diavolo sì" alla domanda sulla possibilità di tornare come Ghost Rider e di fare squadra con Pedro Pascal.