Mister Movie | Francis Ford Coppola Dopo il Flop di Megalopolis ci prova con Glimpses of the Moon

, leggendario regista di capolavori come la trilogia de "Il Padrino" e "Dracula", non si arrendeil deludente riscontro di "". Il regista ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo film, un adattamento del romanzo di Edith Wharton "Theof the".Un Progetto Più Intimo e a Basso Budgetl'ambizioso e costoso "",ha scelto di realizzare un film più intimo e a basso budget. "Non ho soldi perché ho investito tutti i soldi che ho preso in prestito per fare ''. Sono praticamente spariti", ha dichiarato il regista.Un Musical in Vista? Nuove Sfide per il MaestroIl nuovo progetto dipotrebbe essere un musical, una sfida che il regista affronterà con la sua consueta passione e creatività.non si Arrende: Un Nuovo Inizio per il MaestroNonostante ildi "",non ha intenzione di ritirarsi.