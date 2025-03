Mistermovie.it - Mister Movie | Death Stranding 2: Prezzo, Edizioni e Anticipazioni sul Sequel di Kojima

Emergono nuove indiscrezioni su "2: On the Beach", il tanto attesodel videogioco di Hideo. Prezzi,speciali e possibili pre-ordini imminenti sono al centro dell'attenzione dei fan.Prezzi eSpeciali: Cosa Aspettarsi da2Secondo le ultime indiscrezioni, l'edizione standard di "2" avrà undi 70 euro, mentre l'edizione da collezione costerà circa 230 dollari. Si parla anche di diversefisiche, offrendo ai fan diverse opzioni di acquisto.Pre-ordini Imminenti e Annunci al SXSWIl leaker billbil-kun ha anticipato l'apertura imminente dei pre-ordini, mentre Hideopresenterà il gioco al SXSW, rivelando la data di uscita ufficiale.sulla Trama: Un Nuovo Viaggio per Sam Porter BridgesIl sito ufficiale di PlayStation ha aggiornato la descrizione del gioco, anticipando una nuova avventura per Sam Porter Bridges, impegnato a salvare l'umanità dall'estinzione.