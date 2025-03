Mister Movie | Data Inizio Sarabanda Celebrity | al via le registrazioni della nuova edizione con Enrico Papi

Leggi su Mistermovie.it

Italia 1 si prepara a riportare in prima serata uno dei suoi giochi musicali più amati:. Questa volta, però, il format avrà una novità: sarà una versione, con protagonisti solo concorrenti VIP, suddivisi in due squadre. A condurre lo show ci sarà ancora una volta, storico volto del programma.Il celebre quiz musicale torna su Italia 1 in versione VIPCome riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, lesono ufficialmente iniziate e la prima puntata ha visto sfidarsi due squadre composte da personaggi noti dello spettacolo. Nel team femminile hanno gareggiato Giusy Ferreri, Asia Argento, Nina Zilli e Paola Iezzi, mentre in quello maschile Sal Da Vinci, Filippo Bisciglia, Rosa Chemical e Guillermo Mariotto.Un omaggio alla musica con ospiti specialiOltre ai concorrenti principali, il programma avrà anche il classico “cantanteioso”, che vedrà la partecipazione di artisti iconici come Sandy Marton, i Jalisse e Alexia.