Sport.quotidiano.net - Mister Massimo Gadda non si nasconde dietro un dito: "Guardate Livorno, sono tre anni che tenta di andare in serie C». "Dobbiamo riprenderci contro una grande. Per il salto di qualità serve programmazione»

Sperava di giocarsi questa partitaGolia in una condizione di classifica migliore, maquesta Samb schiacciasassi bisognerà necessariamente fare di necessità virtù: "Questa partita ha tanto valore. Arriva la squadra che finora si è dimostrata la migliore: proveremo a metterli in difficoltà, ma sappiamo che ci sarà da soffrire. Questa è una squadra che ha delle individualità importanti, lo dicono i numeri: momenti di appannamento capitano a tutti, ma quando hai un vantaggio così cospicuo, ne vieni fuori". Come ha visto il gruppo in questa settimana in cui sifesteggiati i 120di storia del club? "I ragazzi siallenati con la solita intensità, sappiamo che questa gara arriva in un momento storico importante, dovremo fare risultato al di là del discorso dei festeggiamenti.