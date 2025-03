Secoloditalia.it - “Mio figlio costretto a rifare le scale arcobaleno 4 volte, nel nome dell’Amore”: parla il padre del 13enne di Verona

Sul tredicenne diche si è rifiutato di fare lenon ci avete capito niente. Anzi, per essere brutalmente sinceri, non ci abbiamo capito niente.al Secolo d’Italia, in un’intervista esclusiva, ildello studente dell’istituto pubblico Educandato agli Angeli e racconta una storia ben diversa da quella che molti giornali hanno voluto semplificare con il titolo “adolescente omofobo”.Una vicenda segnalata dall’ex ministro Carlo Giovanardi e che, qualora fossero confermate le dichiarazioni deldel giovane, meriterebbe riflessioni serie e non banalizzazioni. Per tutelare la privacy del minore e della sua famiglia, chiameremo ilil signor Rossi e il ragazzo Spartaco.Signor Rossi, suoSpartaco per non fare quelleLgbqi ha rischiato di cadere da un’altezza di 5 metri e di farsi molto male.