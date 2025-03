Anteprima24.it - Minoranza scrive al sindaco Villani sull’eventuale incompatibilità del vicesindaco Giacobone

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiI quattro consiglieri comunali diMassimo Antropoli, Fernando Brogna, Pietro Di Rauso e Melina Ragozzino hanno scritto al primo cittadino Adolfo, sottoponendo allo stesso un’interrogazione per verificare l’eventualedi Marisa, vicee assessore al comune di Capua, con l’incarico dalla stessa ricevuto alcune settimane fa di Presidente del CDA del nuovo Consorzio dei Servizi Sociali del Medio Volturno C09. Nell’interrogazione i quattro fanno appello alper “chiedere dell’eventualederivante dalla nomina dell’assessorea Presidente del CDA del Consorzio dei Servizi Sociali del Medio Volturno, facendo appello al decreto legislativo n. 39 del 2013. Tale decreto stabilisce le disposizioni in materia di inconferibilità edi incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.