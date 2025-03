Ilgiorno.it - Milano, il comitato che difende i 78 alberi minacciati dalle motoseghe al Parco Ticinello manda una diffida al Comune

, 9 marzo 2025 – Alla fine è arrivata la, affidata a un avvocato specializzato in tematiche ambientalistiche che la farà recapitare a Palazzo Marino. IlDifesa e Ambiente che da mesi sta battagliando per salvare 78all’interno del, estrema periferia sud difra Gratosoglio e Vigentino, ha deciso di passare alle vie legali per impedire l’arrivo delle ruspe. La minaccia di un taglio – ritenuto da tanti residenti del quartiere, infuriati cole col Consorzio, inutile e indiscriminato – incombe su 78 piante lungo un tratto di sentiero di 500 metri circa a ridosso del cavo, il piccolo corso d’acqua che attraversa l’area verde e che dà il nome al. Piante sulle quali, a fine febbraio, erano comparsi dei cartelli che non lasciavano tanto sperare su un esito diverso dal taglio.