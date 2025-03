Liberoquotidiano.it - Milano allo sbando: aggrediti i sanitari, cosa gli ha impedito di fare una banda di stranieri

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un'altra notte di terrore e violenza a, segnata da una maxi rissa tra gang di ragazzi sudamericani e nordafricani che ha trasformato via Palmanova in un campo di battaglia. Il bilancio è pesante: un 23enne peruviano è stato trasportato in codice giall'ospedale San Raffaele a causa di una coltellata al volto mentre un 18enne nordafricano, con ferite superficiali a volto, testa e mani, è stato medicato e dimesso dal Fatebenefratelli. Sei in totale i denunciati per rissa. Ma il dato più inquietante e allarmante è un altro: la violenza è stata talmente incontrollabile che gli operatori del 118, giunti sul posto per soccorrere i feriti, hanno dovuto ritirarsi in attesa dell'arrivo delle volanti della Polizia di Stato. D'altronde,è diventata una città in cui perfino i soccorsi non possono più operare in sicurezza.