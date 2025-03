Ilnapolista.it - Milan senza gioco ed equilibrio, con o senza Conceiçao: a salvare il tecnico è la qualità degli attaccanti (Libero)

Ilrimonta contro il Lecce in trasferta, da 2-0 a 3-2. Il risultato salva la panchina a, ma certamente la prestazione della squadra non è stata soddisfacente, come del resto da diverse settimane.Ilè diventato una squadraed, con oScrive Claudio Savelli su:ASergiodall’esonero è senz’altro la rimonta al Via del Mare, che interrompe a tre la striscia di sconfitte consecutive, ma è anche il contratto che paradossalmente gli costerà la panchina a giugno. La clausola di rescissione in favore del club suggerisce di attendere.o no, ilquesto è: una squadra, né, capace di tutto o di niente e che ha bisogno di prendere uno schiaffo, o due, per svegliarsi. Vero che Gimenez aveva segnato (in fuori) dopo 50 secondi, però si è dato modo a Krstovic di fare ciò che voleva, non solo una doppietta.