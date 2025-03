Dailymilan.it - Milan, non c’è solo Igli Tare: ci sono in corsa Krösche e Thiago Scuro per il ruolo di direttore sportivo

Ilper ildinon c’è: cianche le candidature diLa ricerca dei direttori sportivi per ildiventa un vero e proprio casting. Di ritorno dal suo viaggio negli Stati Uniti d’America dove ha iincontrato Gerry Cardinale, Giorgio Furlani nelle prossime settimane vedrà di persona alcuni candidati per ilda, a conferma del fatto che la scelta sarà lungsa, ragionata, non per forza scontata come invece sembrava in un primo momento.L’uomo di finanza di Casaè tornato ad avere uncentrale dopo l’incontro con Cardinale a New York e incontrerà almeno quattro candidati.è tra i candidati a ricoprire ildimentre si allontana Fabio Paratici, non c’è: ciinper ildiLEGGI ANCHE Pagelle Lecce-, Pulisic salva la panchina di Conceicao, Rafael Leao impatto decisivo.