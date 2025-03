Juventusnews24.com - Milan Juventus Women LIVE: solita difesa, Bergamaschi titolare

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminile(inviato al Puma House of Football dio) – Ladi Max Canzi affronta la seconda giornata della poule scudetto di Serie A femminile. In caso di vittoria le bianconere approderebbero aritmeticamente in Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 18.00Migliore in campoA conclusione del match0-0: risultato e tabellino(3-4-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Kullberg, Harviken; Krumbiegel, Brighton, Bennison,; Cantore, Girelli, Bonansea. All. Canzi: il pre partitain campo ?????? Poule Scudetto?? 2ª giornata?? Centro Sportivo Vismara? 18:00 CET pic.