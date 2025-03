Juventusnews24.com - Milan Juventus Women 2-2: pareggio beffa allo scadere, non bastano Beccari e Girelli

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminile(inviato al Puma House of Football dio) – Ladi Max Canzi impatta alla seconda giornata della poule scudetto di Serie A femminile. Le bianconere guadagnano comunque un punto sull‘Inter seconda.2-2: sintesi e moviola5? Palo Brighton – Calcio d’angolo direttamente sul montante. Poi il pne vaga pericolosamente per l’area senza essere deviato6? Tiro Ijeh – Scappa alle spalle di Kullberg e calcia con poco angolo. Respinge prontamente Peyraud-Magnin sul suo palo8? Tiro Bonansea – Ci prova da fuori area, senza inquadrare lo specchio. Alto11? Colpo di testa Ijeh – Cross da sinistra di Dompig per la testa di Ijeh che schiaccia centralmente.