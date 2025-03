Dailymilan.it - Milan, Christian Pulisic: il supereroe buono che Sergio Conceiçao deve sempre far giocare. I numeri

Leggi su Dailymilan.it

Ilè Chirstianè tutto nelcheorefar.I supereroi come Capitan America sanno fare tutto. Soprattutto i gol. Quelli che contano. Quelli che valgono tre punti. Con il Lecceha cambiato la partita a modo suo, insieme a chi è entrato e fatto vedere finalmente che neldinon è poi tutto da buttare via.Unche è caduto all’inferno, in quello preparato da Marco Giampaolo, per poi rialzarsi e tornare a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Una vittoria che porta principalmente la sua firma. Una firma importante, la 14esima per l’esattezza in stagione (mai così bene con la maglia rossonera indosso). Otto solo in campionato (il suo record è di 12). Più nove assist.Basterebbe questo per non farlo più andare via daello, per farlo firmare a vita (non a caso si sta trattando il suo rinnovo).