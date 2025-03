Oasport.it - Mikaela Shiffrin in testa ad Are, squalificata Hector. 4 azzurre qualificate, novità Mondinelli

E dopo il 100, arriva il 101?, dopo aver tagliato il traguardo delle tripla cifra in fatto di vittorie al Sestriere, si mette nelle migliori condizioni per andare a ritoccare subito il libro dei record. La nativa di Vail, infatti, ha chiuso al comando la prima manche dello slalom di Åre (Svezia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025.Sulla pista denominata Störtloppsbacken (sotto una leggera nevicata) la fuoriclasse statunitense ha sfruttato nel migliore dei modi il numero 1 di pettorale, disputando una manche impeccabile, dando la sensazione di non spingere nemmeno al massimo delle sue possibilità. Tempo finale di 51.27 e distacchi importanti rifilati a tutte le rivali.In seconda posizione, per esempio, troviamo la tedesca Lena Duerr con un distacco di 43 centesimi dalla statunitense.