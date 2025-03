Secoloditalia.it - Migranti, la Ue si sveglia (grazie a Trump e Meloni). Von der Leyen annuncia la linea dura

Leggi su Secoloditalia.it

Il modello Italia e la spinta che arriva dagli Usa didanno laall’Europa sul fronte dei. L’annuncio di una svolta arriva, insieme a quello del riarmo e della difesa, direttamente dalla presidente Ursula von der, che fornisce anche una data: martedì prossimo a Strasburgo la Commissione Europea proporrà un nuovo sistema per rendere più efficaci i rimpatri degli immigrati irregolari. Un piano di respingimenti e rimpatri molto “di destra” e che ovviamemente metterà in imbarazzo il Pd, la Schlein e le varie forze del “campo largo”. A proposito, sabato 15 dopo queste misure, il centrosinistra scenderà ancora in campo “per l’Europa”, dopo lo strappo della Schlein sul riarmo?Ue, la svolta suita da Von derMartedì, dunque, “ovvero il centesimo giorno di questo collegio – informa la presidente in una conferenza stampa a Bruxelles – adotteremo una proposta giuridica ambiziosa sui rimpatri.