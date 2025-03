Ilfattoquotidiano.it - Mickey 17 rimane un capolavoro di fantascienza per più di un’ora. Poi… il crollo

17, ossia come passare dadi genere a B-movie daall’altra.E sì che le aspettative erano alte, trattandosi del nuovo film di Bong Joon-Ho, l’autore di Parasite, che torna allacon un film tratto dal romanzo7 di Edward Ashton. L’inizio promette bene: una satira feroce sulla società capitalista e un protagonista destinato a morire e risorgere all’infinito per il bene della missione spaziale. Peccato che, a metà strada, il film perda ogni ambizione e si trasformi in una sequela di luoghi comuni con tanto di storia d’amore forzata, villain macchiettistici e creature aliene di cartapesta.La storia nasce dal romanzo7 di Edward Ashton, quindi non si può ascrivere il demerito tutto al regista. In scena, beniamini hollywoodiani al posto di sconosciuti attori asiatici: il ‘bello’ Robert Pattinson, la conturbante Naomi Ackie (nota per Star Wars, l’ascesa di Skywalker), più Mark Ruffalo e Toni Collette nei panni dei ‘perfidi politici’.