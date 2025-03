Ilfattoquotidiano.it - “Mia mamma è morta all’improvviso per l’amianto. Stavo rischiando di morire, una corsa in Lambretta mi ha salvata”: lo rivela Patrizia Rossetti a Verissimo

Sempre sorridente e impeccabile nelle sue storiche televendite, maspente le luci della tv ha attraversato momenti difficili nella sua vita. Ospite a “” ha raccontato di essere nata prematura e di aver rischiato la vita nei primi mesi: “Sono nata settimina. Miaera al settimo mese di gravidanza e stava mischiando la pastella per fare le frittelle quando ha iniziato ad avere dei dolori tremendi e sono nata io, non pesavo nemmeno un chilo”.Poi due mesi in incubatrice nell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze: “Sono nata in casa. Mio padre e mio nonno mi hanno portato inall’ospedale Meyer dove mi hanno tenuta due mesi in incubatrice. Il dottore diceva: ‘È un caso difficile, non sappiamo come andrà a finire, ma se dovesse sopravvivere credo che questa bambina vi darà filo da torcere”.